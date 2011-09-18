В Москве женщине не позволили утопиться в Яузе
18 сентября 2011, 16:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Женщина, забравшаяся на парапет моста неподалеку от МГТУ имени Баумана", была спущена на мостовую полицией и отправлена в психиатрическую клинику.
О странном поведении неизвестной женщины в воскресенье на Рубцовской набережной возле Технического университета в полицию сообщили очевидцы. Наряд полиции снял женщину с парапета, после чего она была передана бригаде психиатрической "Скорой помощи", которая госпитализировала ее в 4-ю городскую психиатрическую больницу, сообщает Интерфакс.