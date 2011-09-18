Московский бизнесмен лишился 4 миллионов рублей не выходя из машины
18 сентября 2011, 14:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Московский бизнесмен стал беднее на четыре миллиона рублей. Злоумышленники подбежали к его машине прямо на светофоре и вытащили портфель с деньгами через разбитое окно.
Воры подскочили к машине, на которой предприниматель, владелец одной из московских строительных фирм, ехал по Варшавскому шоссе. Грабители разбили молотком стекло "Опеля", остановившегося на красный сигнал светофора. Бизнесмен обратился в полицию, по факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает Интерфакс.