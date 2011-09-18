Только зима спасет российских граждан от утопления в водоемах

В Японском море яхта столкнулась с сухогрузом, погиб один человек, десять оказались в воде. В Приморье были проведены спасательные работы, уцелевшие были отправлены на сушу.

Прогулочная яхта налетела на сухогруз во время плавания в Японском море в районе Владивостока и начала тонуть. Спасательные службы прибыли на место трагедии, но одного человека спасти не удалось, по-видимому, он погиб под винтами сухогруза. Остальные были спасены из воды и размещены на проплывавших мимо судах, сообщает Интерфакс.