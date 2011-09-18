В Москве на рассвете неизвестные пытались поджечь храм

Храм Преподобной Евфросинии Великой княгини Московской, в Котловке (ЮЗАО Москвы) сегодня на рассвете неизвестные личности забросали бутылками с горючей жидкостью.

В полицию обратился протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма. Около четырех часов утра сторож храма услышал во дворе звон бьющегося стекла, а выйдя на улицу, увидел подтеки жидкости, которая сильно пахла бензином, на земле валялись осколки трех стеклянных бутылок, сообщает Интерфакс.

Сотрудники полиции прибыли на место по вызову и нашли еще пропитанную бензином ветошь.

Предполагается, что кто-то хотел для устрашения поджечь храм, но, к счастью, разжечь пожар ему не удалось.