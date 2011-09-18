В Екатеринбурге найдено расчлененное тело школьницы

В Верх-Исетском районе города Екатеринбурга в воскресенье около 8 часов утра во дворе школы №57 обнаружено тело 14-летней девочки, ученицы 8 класса, с признаками насильственной смерти.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). На месте работает следственно-оперативная группа. У девочки перерезано горло, множественные ножевые ранения, некоторые части тела расчленены. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает РИА Новости.

Расследование преступления взяли под личный контроль руководитель следственного управления СК России по Свердловской области Валерий Задорин и прокурор Свердловской области Юрий Пономарев.