Под Ярославлем Як-42 выкатился за пределы ВПП - МАК

По данным МАК, разбившийся в Ярославле Як-42 при разгоне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 400 метров. При взлете лайнер не мог нормально набирать скорость.

Выяснить, что же помешало самолету штатно взлететь, помогут дополнительные экспертизы и эксперименты, передает телеканал "Россия-24".

Напомним, 7 сентября, едва оторвавшись от земли, Як-42 врезался в антенну радиомаяка, после чего рухнул. На борту находились 45 человек - экипаж и члены хоккейного клуба "Локомотив", которые летели на игру в Минск. Всего жертвами авиакатастрофы стали 44 человека. Выжить удалось лишь одному - члену экипажа Александру Сизову. Он находится в ожоговом отделении московского НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.