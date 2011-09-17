Интерпол устанавливает личность подростка, жившего 5 лет в лесу к югу от Берлина

В Интерпол, как стало известно в субботу, обратилась полиция Берлина с просьбой помочь установить личность подростка, который утверждает, что 5 лет провел безвылазно к каком-то из лесов Германии и не знает кто он.

Молодой человек говорит по английски и немного по-немецки, называет себя Реем. С начала сентября, когда молодой человек обратился в центр по оказанию экстренной помощи молодежи, берлинская полиция пыталась индефицировать его. Попытки не увенчались успехом и теперь немецкие правоохранники разослали свои запросы через Интерпол во все европейские страны.

По словам Рея, около пяти лет назад умерла его мать и они с отцом ушли жить в лет, где ночевали то в палатке, то в землянках. В августе нынешнего года отец умер, и Рей, вооружившись компасом, отправился на север и в конце концов дошел до Берлина.

Парень не объясняет откуда происходит его семья, и где он жил раньше.

Не очень также ясно, в каком регионе Германии находится тот лес, о котором рассказывает Рей.

Медосмотр не выявил никаких отклонений в здоровье молодого человека и установил, что ему около 17 лет.

У полиции пока нет подозрений в том, что Рей может быть причастен к какому-либо преступлению, сообщает ВВС.