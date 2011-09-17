Альпинист погиб при восхождении на Казбек

Руководитель группы украинских альпинистов Игорь Логвиненко погиб при восхождении на Казбек в Северной Осетии. На месте ЧП работает группа спасателей.



Информация оперативному дежурному Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда поступила от гражданина Украины, сообщают www.vesti.ru. Туристическая группа из Харькова в составе шести человек была зарегистрирована и вышла на маршрут второй категории сложности от Кармадонских источников через ледник Майли к вершине Казбека и вниз через перевал и Мидаграбинские перевалы к поселку Бурон. Поход начался 10 сентября и должен был завершиться к 27 сентября.

Утром 17 сентября группа из четырех спасателей поискового отряда вышла к месту гибели альпиниста. В течение дня спасатели планируют подняться до высоты 3500 метров, с последующей акклиматизацией до завтрашнего утра, - информирует ИТАР-ТАСС. Спасательные работы продолжатся утром 18 сентября.