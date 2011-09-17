ЧП на Южном Урале: крупная должница ЖКХ сожгла себя заживо на площади

В центре старинного южноуральского поселка Нижний Уфалей накануне 65-летняя женщина облилась горючей жидкостью и подожгла себя, возможно, из-за долгов по квартире. Самоубийца умерла на месте.



Пожилая жительница поселка Нижний Уфалей Челябинской области совершила акт самосожжения 16 сентября около полудня в сквере на улице Ленина напротив центра творчества "Искра".

Очевидцы сообщают, что перед самоубийством женщина не выдвигала каких-либо требований и ничего не говорила. О причинах, подтолкнувших ее к суициду, пока ничего не известно, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Тело несчастной женщины сгорело мгновенно. Во время горения она не кричала, вообще не проронила ни слова, спокойно сидела, объятая пламенем, по свидетельству очевидцев. Их оказалось двое: пожилой мужчина, который тут же бросился тушить пламя, и молодой человек, которой вызвал "скорую".

Когда приехала "скорая", врачам осталось только констатировать смерть пострадавшей от ожогов тела и дыхательных путей.

Личность самоубийцы установили сразу. Как стало известно, у женщины была полноценная семья, муж и двое взрослых детей.

По неподтвержденной пока информации, возможным мотивом суицида могли стать огромные долги семьи по квартплате, сообщает Новый регион.

Погибшая судилась с муниципалитетом поселка из-за больших начислений за услуги ЖКХ, суд проиграла, задолженность не выплатила.