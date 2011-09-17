Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Омска

Пассажирский самолет SRG-200 авиакомпании "ИрАэро", выполнявший рейс "Иркутск-Омск-Ростов", совершил аварийную посадку в аэропорту Омска. Происшествие произошло в 17 сентября в 8.25.

На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 23 пассажира. Никто из них не пострадал. Как информирует www.interfax.ru, по данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что через 10 минут после взлета произошел перегрев левого двигателя, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о совершении аварийной посадки.