Украденный младенец благополучно вернулся в семью. Похитительница разыскивается

В Уфе найден трехмесячный ребенок, похищенный у одного из магазинов. Через несколько часов мальчика нашли в сумке на городской набережной. Он жив и здоров. Мотивы преступления пока неизвестны.



Мать оставила коляску с младшим сыным на улице, а сама отправилась за покупками. Вернувшись, она обнаружила пустую коляску. Четырехлетний сынишка рассказал, что братика унесла неизвестная тетя. Позже это подтвердили и кадры с уличных камер наблюдения. Похитительнице на вид 30-35 лет.

Похищение произошло 16 сентября, примерно в час дня в одном из самых оживленных районов Уфы - рядом несколько магазинов и автобусная остановка. Людей в этот момент на улице было много, свидетели в подробностях описали оперативникам и внешность похитительницы. Правда, никто из прохожих даже не попытался остановить ее. Женщина беспрепятственно покинула место преступления, скрывшись в ближайших дворах.

Как сообщают vesti.ru, полиция завершила опрос очевидцев, по городу разосланы ориентировки с фотографиями малыша и его похитительницы. Сыщики надеются на помощь жителей. На выездах из города ведется досмотр подозрительного автотранспорта.

Через 7 часов после похищения Дамира Махмутова нашли на городской набережной, куда его в сумке подбросили похитители. Сейчас состояние ребенка не вызывает опасения врачей, он уже вернулся домой.