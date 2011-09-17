Наводнение в Таиланде унесло жизни 98 человек

Количество погибших в результате наводнений в Таиланде достигло 98 человек, пострадавших - 1,15 млн человек. В самое ближайшее время ожидается начало наводнения в Бангкоке.



Персонал насосных станций в Бангкоке и окрестностях переведен на режим круглосуточного дежурства, сообщает ИТАР-ТАСС. Власти города заявляют, что сумеют справиться со стихией, если не будет ливней в городе.

За два месяца обильных дождей от наводнений уже пострадали 1,15 млн человек. В больницах и госпиталях находятся 234 тыс. пострадавших. Наиболее распространенные диагнозы - переохлаждения, кожные заболевания и незаживающие раны, мышечная боль, и, конечно же, стресс. Среди жертв наводнений распространены суицидальные настроения.

Под водой за последние два месяца оказались 30 провинций Таиланда, в том числе один из крупнейших туристических центров – город Чиангмай. Серьезные наводнения затронули еще два туристических центра – остров Пхукет и провинцию Краби. Пока от стихии сильнее всего пострадали северные районы страны. Теперь вода добирается до центральных и южных районов королевства.