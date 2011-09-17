В центре Москвы иномарка упала в Яузу, водитель выжил (видео)

В Центральном административном округе Москвы второй раз за неделю на Костомаровской набережной иномарка, пробив ограждение, рухнула в Яузу. В ночь на субботу в реку упал Hyundai. Водитель получил незначительные травмы.

"Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигавшегося по Костомаровской набережной около часа ночи, не справился с управлением, в результате чего машина выехала с проезжей части, пробила ограждение и упала в Яузу", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Водитель самостоятельно выбрался на берег, отделавшись ушибами и царапинами, сообщает Интерфакс.

Напомним, в начале недели на Костомаровской набережной уже произошло аналогичное ДТП. Вечером 12 сентября водитель внедорожника "Митсубиси", превысив скорость, потерял управление автомобилем, выехал на тротуар и, пробив ограждение, упал в реку.