Во время авиашоу в Америке упал самолет. Есть жертвы

Жертвами падения на трибуну небольшого самолета в американском штате Невада стали по меньшей мере 12 человек, среди них известный в США пилот Джимми Лиуард, принимавший участие более чем в 120 шоу.



Трагедия произошла в 16.30 пятницы по местному времени (03.30 мск субботы) в городе Рино, где проводился Национальный чемпионат по самолетному спорту.

По информации РИА Новости, пилот одноместного самолета P-51 Mustang, который во времена Второй мировой войны использовался как истребитель, Джимми Лиуард, предположительно, не справился с управлением, и самолет обрушился на людей, наблюдавших за шоу.

Как говорится на сайте Лиуарда, он был очень опытным пилотом и принимал участие более чем в 120 шоу и чемпионатах, выполнял роль пилота-каскадера в ряде фильмов.