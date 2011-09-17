Четыре подземных толчка за два часа произошли на Курилах

17 сентября зарегистрированы четыре подземных толчка в районе Курильских островов, магнитуда самого сильного составила 7,1. Эпицентры землетрясений находились в Тихом океане.



Как передает РИА Новости, первое землетрясение, магнитудой 7,1 зарегистрировано в 6.35 сахалинского времени (12.35 мск) в 460 километрах к юго-востоку от города Южно-Курильск (остров Кунашир). Еще три землетрясения магнитудой 5,8, 6 и 5,9 были зарегистрированы в 7.10, в 8.09 и в 8.38 (сахалинского времени).

На территории Сахалинской области землетрясения не ощущались. Угрозы цунами для побережья области нет.