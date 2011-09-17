Старшеклассник ранил двух школьников из АКМ в дагестанском детском лагере

В Дагестанском детском лагере одиннадцатиклассник по глупости выстрелил из оставленного без присмотра полицейского АКМ в двух школьников - учеников 9-го и 10-го класса. Оба ранены.

"Около 14:00 мск пятницы на территории одного из загородных детских лагерей в Тарумовском районе Дагестана полицейские проводили занятия со школьниками выпускных классов местной школы. После показа учащимся штатного оружия полицейские на какое-то время оставили автомат АКМ без присмотра. Этим воспользовался один из учащихся 11 класса. Он взял автомат и выстрелил из него, ранив двоих своих товарищей", - сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Жизни пострадавших - учеников девятого и десятого классов - вне опасности. Проводится расследование инцидента, сообщает в ночь на субботу Интерфакс, подчеркнув, что агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.