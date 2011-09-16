В столице Турции неизвестные убили троих уроженцев Чечни
16 сентября 2011, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции в одном из районов Стамбула были застрелены неизвестными трое уроженцев Чечни, нападавшие открыли огонь из автомобиля, а затем скрылись.
Как сообщают турецкие СМИ, речь может идти о сведении счетов между некими противоборствующими группировками, однако в местной полиции эту информацию не подтвердили.
Кроме того, в турецких СМИ также сообщили о том, что трое убитых - противники нынешних чеченских властей, но официального подтверждения этой информации также нет.
В настоящее время полиция Стамбула расследует произошедший инцидент, передает Интерфакс.