Телефонный террорист был пьян, и минирование правительства не состоялось

В Подмосковье задержан подозреваемый в телефонном "минировании" правительства Подмосковья. Звонивший уточнил, что заминировано одно из помещений областного Минздрава.

Сообщение о том, что в здании правительства в подмосковном Красногорске на бульваре Строителей заложена бомба, поступило по телефону "02" в ночь на 16 сентября, сообщает «Интерфакс».

Отыскать телефонного террориста не составило труда, его вычислили по номеру телефона. Оказалось, что это житель подмосковной Коломны. По предварительным данным, в момент звонка мужчина был пьян. Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 207 УК РФ ("заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Между тем, на входе в подмосковное правительство ужесточили контроль. Отключены три из пяти турникетов, каждого входящего подвергают досмотру. Из-за этого перед входом образовалась толпа.