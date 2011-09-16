Скорая помощь попала в аварию на юго-западе Москвы
16 сентября 2011, 09:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В пятницу утром на юго-западе Москвы произошла авария с участием кареты скорой помощи и трех легковых автомобилей. В результате пострадали фельдшер и больной.
Авария случилась около 9 утра на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов. Три иномарки столкнулись со скорой помощью, в результате травмы разной степени тяжести получили перевозимый больной и фельдшер, оказывавший ему помощь. Они отправились на другой скорой помощи в больницу, сообщает РИА Новости.
Сотрудники ДПС приступили к установлению причин аварии, движение по Севастопольскому и Нахимовскому проспектам затруднено.