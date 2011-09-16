Легкомоторный самолет опрокинулся при посадке в аэропорту Чернигова

Легкомоторный самолет опрокинулся при посадке на территории аэропорта украинского города Чернигова, пострадали два человека.

Авария произошла 15 сентября около 12.00 (13.00 мск.) на территории ОАО "Аэропорт Чернигов-1". По сообщению РИА Новости, при заходе на посадку легкомоторный самолет "Скайвинд" UR-SWAY опрокинулся. Пилот и его пассажир с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Черниговскую областную больницу.

По факту авиационного происшествия ведется следствие.