Бесхозный склад боеприпасов нашли в подмосковном Климовске

Строители, сносившие заброшенный гараж в подмосковном Климовске, обнаружили в бесхозной постройке целый арсенал.

15 сентября строительная бригада работала в подмосковном Климовске на сносе заброшенного металлического гаража. Когда рабочие вскрыли постройку, они обнаружили внутри большое количество различных боеприпасов, а также самодельный автомат, сообщает interfax.ru.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые изъяли из гаража три гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, около 100 граммов пластита, самодельное взрывное устройство, восемь взрывателей, а также около 2 тыс. патронов, в том числе 1260 патронов для автомата Калашникова, хранившихся в двух закрытых "цинках". Кроме того, на месте был найден самодельный автомат.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность владельца арсенала.