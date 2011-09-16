В Дагестане жестоко расстрелян имам сельской мечети

В четверг вечером в Буйнакском районе Дагестана был убит имам сельской мечети Зайнудин Дайзиев.

Около десяти вечера двое неизвестных вошли в дом имама в селе Чанкурбе и жестоко расстреляли его из автоматического оружия. От полученных ранений имам скончался на месте, сообщает РИА Новости.

С места происшествия местной полицией были изъяты 27 гильз калибра 5,45 миллиметра и 30 гильз калибра 7,62 миллиметра.