В Дагестане жестоко расстрелян имам сельской мечети
16 сентября 2011, 09:15 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
В четверг вечером в Буйнакском районе Дагестана был убит имам сельской мечети Зайнудин Дайзиев.
Около десяти вечера двое неизвестных вошли в дом имама в селе Чанкурбе и жестоко расстреляли его из автоматического оружия. От полученных ранений имам скончался на месте, сообщает РИА Новости.
С места происшествия местной полицией были изъяты 27 гильз калибра 5,45 миллиметра и 30 гильз калибра 7,62 миллиметра.