Два года дисбата получил курсант из-за тарелки супа

Новосибирский военный суд вынес обвинительный приговор курсанту одной из воинских частей за драку, в результате которой его сослуживец остался без селезенки.

Курсант признан виновным по статье 335 УК РФ (нарушение уставных отношений) и приговорен к двум годам дисциплинарного батальона и штрафу более 200 тысяч рублей, - cообщает "Интерфакс".

По материалам следствия, 31 мая в воинской части спасательного отряда МЧС, расположенного в Коченево Новосибирской области, произошла драка между курсантами. Ссора возникла из-за того, что дежурный по кухне не налил суп курсанту. Голодный курсант сильно избил дежурного, в результате пострадавшего срочно пришлось госпитализировать. В больнице ему удалили селезенку.