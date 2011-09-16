В Новокузнецке обстреляли помещение редакции телеканала

В Кемеровской области в городе Новокузнецке в ночь с четверга на пятницу обстреляли помещение редакции 10 канала Новокузнецкого независимого телевидения.

Редакция занимает четыре этажа в бизнес-центре "Сити". Ночью неустановленные лица произвели выстрелы по фасаду здания, в котором также расположены редакции "СТК 10" и ГТРК "Кузбасс", сообщает Интерфакс.

К счастью, никто не пострадал. Пули попали в стены, в окно бухгалтерии 10 канала, рассказал главный редактор канала Алексей Рябов. Он утверждает, что никаких угроз сотрудникам телеканала не поступало, никаких потенциальных врагов у канала нет. На месте преступления работают сотрудники полиции Новокузнецка.