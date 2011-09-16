Спустя месяц найдены пропавшие туристы-пенсионеры (ВИДЕО)

В Приморье обнаружена группа туристов, пропавших месяц назад при сплаве по реке Бикин.

При облете частным самолетом Ан-2 предполагаемого района поиска была обнаружена группа людей, по описаниям похожая на потерявшихся. Это произошло в труднодоступном Пожарском районе, сообщают vesti.ru. В настоящее время спасатели направляются к месту обнаружения группы. По предварительным данным, туристы чувствуют себя нормально

Группа из семи человек, старшему из которых 71 год, младшему – 46, начала сплав еще месяц назад. При этом туристы отправились в путь без инструктора и не зарегистрировались в МЧС. В назначенный срок группа не вышла в конечный пункт своего маршрута, и 10 сентября поиски пропавших туристов начала местная полиция, а через трое суток к операции присоединились спасатели МЧС России.