Более 160 машин столкнулись в бразильском штате Сан-Паулу

Масштабное ДТП произошло на автотрассе, ведущей из крупнейшего бразильского мегаполиса к атлантическому побережью.

Дорога протяженностью около 100 километров изобилует серпантинами на спуске с плоскогорья к прибрежной низменности, где суммарный перепад высот составляет более 800 метров.

Виновник трагедии, водитель грузовика, перевозившего химические реагенты, потерял управление на мокрой трассе в условиях плохой видимости из-за сильного тумана, сообщает РИА Новости. Затем грузовик выбросило на полосу встречного движения, где в него на большой скорости начали врезаться легковые автомобили.

По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии, 25 раненых доставлены в больницы. 164 автомобиля получили повреждения. Ведется их эвакуация с места происшествия, движение транспорта на трассе затруднено.