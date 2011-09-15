Под Анапой обстреляна гостиница с туристами

Под Анапой в поселке Утриш 15 вооруженных преступников обстреляли гостиницу с туристами из-за конфликта с хозяином гостиницы, об этом сообщает Газета.ру.



Хозяин гостиницы рассказал: "Все началось с того, что я заметил, как один из этих парней светил фонарем в окно автомобиля моих постояльцев, и сделал ему замечание. Он стал кричать на меня и угрожать. После этого бросился на меня с кулаками. Я попытался его оттолкнуть, между нами завязалась драка". По его словам, через несколько часов после ссоры молодые люди вернулись к гостинице с битами, пистолетами, ружьем и начали стрелять.



Защищаясь, владелец гостиницы в ответ открыл по стреляющим огонь и тяжело ранил троих нападавших.



В настоящее время полиция проводит проверку по факту нападения на гостиницу, стоит вопрос о превышении владельца гостиницы пределов допустимой самообороны, сотрудники правоохранительных органов изучают видеозапись с камер наблюдения, установленных во дворе гостиницы.