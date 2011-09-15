Вице-мисс России избили на турецком курорте

Победительницу многочисленных конкурсов красоты Алену Кузнецову и ее жениха избили на турецком курорте Белек.

Инцидент произошел 26 августа, но известно о нем стало только сегодня. А. Ушников сделал предложение своей девушке Алене Кузнецовой, обладательнице титулов «вице-мисс Москва» и «вице-мисс Россия», после чего они отправились на рафтинг — сплав по реке. Во время речной прогулки к А. Кузнецовой стал приставать один из турецких гидов, предложив свои услуги в качестве косметолога – девушка мазала ноги солнцезащитным кремом. Красавица промолчала, но гид оказался настойчив и продолжил свои домогательства.

Когда А. Ушников встал на защиту своей возлюбленной, между ним и турком завязалась драка, в ходе которой гид ударил россиянина камнем по голове, сбив его с ног. На помощь к турку бросились несколько местных жителей. Россиянин понял, что силы неравны, поэтому не стал сопротивляться, а закрыл голову руками.

Девушка бросилась на выручку, закрывая жениха от ударов. В результате турки избили и ее, сообщает rus.ruvr.ru. Через некоторое время на помощь соотечественникам пришли другие российские туристы. По их словам, со стороны все выглядело так, будто россиян не избивали, а хотели убить.

Не менее странной выглядит реакция турецкой стороны. Как передает РБК, местные врачи не оказали А. Ушникову необходимой медицинской помощи, несмотря на сотрясение мозга и сломанные ребра, а в полиции не стали расследовать нападение своих соотечественников на российских туристов. Местная компания, организовавшая рафтинг, подала на А. Ушникова в суд, обвинив его в том, что он вместе с 40 соотечественниками, якобы, избил их коллег.