Ярославская область: на месте трагедии Як-42 установлен памятный крест

На месте падения самолета Як-42 в поселке Туношна установлен крест с памятной доской и именами 44 погибших в катастрофе.

Крест установлен на девятый день после гибели самолета. На берегу реки Туношонка был также воздвигнут мемориальный камень с именами погибших игроков хоккейной команды ярославского "Локомотива", сообщает Интерфакс.

На месте падения самолета были отслужены заупокойные лития, в церкви Рождества Богородицы прошла панихида. На место трагедии почтить память приехали родные и близкие погибших, губернатор Ярославской области Сергей Вахруков.

Родственников погибших сопровождала машина «скорой помощи».