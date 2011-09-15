В Приморье ловят тигрицу по кличке Роскошь

Экологи Приморья мобилизовались на поиски амурской тигрицы, удравшей из лаборатории зоологического центра в селе Гайворон Спасского района Хабаровского края.

Специалисты из бригады государственной инспекции "Тигр" перекрыли хищнице все пути отхода и отслеживают ее перемещения с помощью радиомаячка, вмонтированного в ошейник, сообщает РИА Новости.

Жители региона были предупреждены о побеге тигрицы, известной своим недружелюбным нравом. В конце весны она уже задавила в Хабаровском крае несколько собак. Свою кличку гигантская кошка получила по названию села Роскошь, возле которого ее поймали. Животное поместили в питомник для эксперимента по размножению амурских тигров в неволе и увеличения популяции редких животных.

По данным переписи амурских тигров, проведенной в Хабаровском крае в прошлом году, их популяция в России насчитывает всего 450 животных.