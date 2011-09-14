Почти вся республика Алтай осталась без света

Почти вся территория республики Алтай осталась без света из-за аварии на линии электропередачи ЛЭП-110 КВт в среду, об этом сообщил представитель электросетевой компании.



"Сегодня вечером произошла авария на питающей линии 110 кВт, в результате которой вся республика Алтай осталась без электроэнергии", – цитирует РИА-Новости представителя электросетевой компании. Нет света по крайней мере в пяти из 10 сельских районах региона, а также половине Горно-Алтайска.



По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Может быть, это удастся сделать в течение часа-двух.