В пензенской маршрутке заживо сгорели люди после ДТП

Старший инспектор областного управления ГИБДД подполковник полиции Виталий Иванов сообщил, что в Пензе во время ДТП загорелось маршрутное такси, в котором заживо сгорели два человека.



Виталий Иванов рассказал, что происшествие произошло в Октябрьском районе Пензы на проспекте Победы около 17:00 мск, столкнулись автомобиль "Лада" и маршрутная "Газель", после удара маршрутка врезалась в столб и взорвалась. "Сгорели мужчина и ребенок около восьми лет. Еще четыре пассажира маршрутки получили ожоги", - цитирует старшего инспектора Интерфакс. По его словам, получил ранение и водитель "Лады".



В настоящее время место происшествия оцеплено, работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники следственных органов.