После часа полета самолет А-319 вернулся в аэропорт Пулково из-за неисправности

После часа полета из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону самолет Аэробус А-319 вернулся в аэропорт Пулково из-за сигнала о неисправности топливной системы воздушного судна.



На борту самолета А-319 находились 65 человек. После посадки лайнера в петербургском аэропорту все пассажиры были вскоре пересажены на другой самолет и отправлены в пункт назначения, об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на администрацию авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербурге.



В настоящее время в Пулково создана комиссия по расследованию произошедшего инцидента.