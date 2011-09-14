Из-за угрозы взрыва в аэропорту Хабаровска задержаны пять рейсов

Пять рейсов задержаны сегодня в аэропорту Хабаровска из-за угрозы взрыва. В МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу сообщили, что о находящейся у него в сумке бомбе заявил иностранец - уроженец республики Азербайджана.

В стерильной зоне аэропорта, при прохождении досмотра пассажира, вылетающего рейсом в Шереметьево, сотрудники службы безопасности обнаружили на мониторе интроскопа, что у мужчнины в ручной клади находится предмет, похожий на взрывное устройство. На вопрос об этом предмете иностранец ответил, что у него в сумке бомба, передает РИА Новости.

По его словам, бомбу ему дали сотрудники полиции, чтобы проверить бдительность работы службы безопасности аэропорта. Принято решение об эвакуации пассажиров из стерильной зоны и частичной эвакуации из зала отлета на безопасное расстояние. На место ЧП прибыли взрывотехники. Специалисты установили, что в сумке пассажира находился шомпол для заряжения патронов и более двух килограммов дроби, расфасованной в полиэтиленовые пакеты.



В настоящее время полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.