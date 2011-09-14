МЧС: Спасатели ищут семерых туристов на реке Бикин

В Приморском крае спасатели МЧС начали сегодня поисковую операцию семерых туристов, пропавших во время сплава по реке Бикин. Туристы из Находки, в том числе 71-летняя женщина, начали сплав по реке 22 августа. Никакого инструктора у них не было.

В назначенное время - 6-7 сентября туристы не вышли на связь. Встревоженные родственники сначала обратились к местным властям. Пока поиски никаких результатов не дали. Сегодня на помощь пришли спасатели. Возможно, что добраться туристам до пункта назначения мешает паводок.