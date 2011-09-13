В Москве подрались журналисты, снимавшие Мистера Бина, разбита аппаратура

В центре Москвы около кинотеатра "Октябрь" перед премьерой фильма "Агент Джонни Инглиш: перезагрузка" между двумя журналистами произошла драка, в результате которой были разбиты фотоаппарат и видеокамера.



Согласно обнародованной информации, перед показом фильма между фотокорреспондентом и телеоператором, которые пришли в кинотеатр "Октябрь" для работы, дабы запечатлеть знаменитого английского актера Роуэна Аткинсона, популярность которому принесла роль Мистера Бина в одноименном сериале, произошла драка, в результате которой были разбиты видеокамера и фотоаппарат обоих журналистов (как утверждают, НТВ и КП).



В настоящее время столичная полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в понедельник между двумя журналистами около кинотеатра "Октябрь", об этом сообщает РИА Новости.



В свою очередь, сотрудник столичного управления МВД подтвердил: "В полицию в понедельник обратились два представителя СМИ с заявлениями о происшествии и порче редакционного имущества. По данному заявлению участковый уполномоченный проводит проверку".