Самолет Airbus-330 после посадки во Внуково сбил мачту освещения

Во Внуково пассажирский самолет Airbus-330 после посадки задел крылом мачту освещения на аэродроме, "нанеся ей значительные повреждения", сообщили в диспетчерской службе аэропорта.



По информации диспетчерской службы, в результате произошедшего не пострадал ни один из 299 пассажиров самолета, нет пострадавших и среди техников аэродрома. Самолет совершал рейс Владивосток - Москва.



В диспетчерской службе рассказали: "Крылья самолета выполнены из композитных материалов, поэтому критичных повреждений самолета удалось избежать. Несмотря на то что мачта была высокой, материалы, из которых выполнено крыло, приняв на себя силу удара, позволили также избежать пострадавших среди пассажиров", передает Интерфакс.

В настоящее время судно отстранено от полета, создана комиссия по расследованию инцидента. Пассажиров из Москвы во Владивосток отправят другим самолетом.