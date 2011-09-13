Задержаны бандиты, убившие в 2009 году двух инкассаторов (ВИДЕО)

Сотрудники МВД задержали банду, которая полтора года назад совершила нападение на трех инкассаторов на Тихорецком бульваре. Задержание происходило в загородном коттедже. Там же оперативники обнаружили склад оружия.

31-летний Александр Ушаков, 37-летний Александр Филонов и 40-летний Александр Косарин, перевозившие деньги, попали под обстрел 17 декабря 2009 года, комментирует lifenews.ru. Бандиты забрали добычу и, скрываясь, сбили машиной охранника торгового центра. От ран Ушаков скончался на месте. Второй раненый - Филонов - умер в карете скорой помощи по пути в больницу. Третьего пострадавшего госпитализировали в ГКБ № 68. У Александра Косарина диагностировали огнестрельное ранение левого бедра и сильную артериальную кровопотерю.

Водитель инкассаторской машины 27-летний Алексей Ш. бросил служебную машину «Шевроле» и скрылся после ЧП вместе с преступниками.

Сейчас полицейские и следователи проводят с задержанными следственные действия.