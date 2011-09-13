Тропический ураган "Катя", зародившийся над Американским континентом, пересек Атлантический океан и обрушился на южные и центральные районы Шотландии, Северную Ирландию, некоторые районы Англии и Уэльса со скоростью 128 км/ч.

В Великобритании более 10 тысяч домов остались без электричества. В графстве Дарем на севере Англии погиб водитель автомобиля, который придавило упавшее дерево. В Германии стихия буквально смыла с путей пригородный поезд. В этом инциденте пострадали пять человек. В некоторых городах страны выпал град размером с куриное яйцо. По прогнозам метеослужб, в ближайшие дни погода не улучшится.