Водитель сгоревшего в Новосибирске автобуса мог уснуть за рулём (ВИДЕО)

Водитель сгоревшего в Новосибирске рейсового автобуса, по версии ГИБДД, мог уснуть за рулём. Во вторник утром в Новосибирске, в час пик, произошла Крупная авария с участием автобуса и еще пяти автомобилей произошла сегодня утром в "час пик". В результате ДТП погиб ребенок. Еще двое человек пострадали, они были госпитализированы.



По данным местной ГИББД, рейсовый автобус столкнулся с автомобилями Land Rover Discovery, Mazda3, пассажирской "Газелью", Suzuki Swift и ВАЗ-21099. После этого автобус и две легковых машины - Suzuki Swift и ВАЗ-21099 - загорелись. 11-летнюю девочку, находившуюся в Suzuki зажало, и она не смогла выбраться из машины.

Сотрудники ДПС выясняют причины происшествия, передает Интерфакс. Сотрудники ГИБДД также рассматривают версию, что в машине были неисправны тормоза.