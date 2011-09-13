Сбежавшую в Приморье тигрицу ищет навигационная аппаратура

13 сентября из клетки в зоологическом центре-лаборатории в селе Гайворон Спасского района сбежала взрослая тигрица.

Спасатели Приморья предупредили жителей региона о «пропаже» и соблюдении мер предосторожности. Как сообщает eco.ria.ru, в село Гайворон выехала бригада специалистов государственной инспекции "Тигр".

Для определения места нахождения тигрицы ведется настройка навигационной аппаратуры, поскольку на ней находится ошейник с радиомаяком.



