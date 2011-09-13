Непогода изменила расписание рейсов в аэропорту Внуково

Непогода изменила сегодня расписание рейсов в московском аэропорту Внуково. Из-за густого тумана несколько рейсов вынуждены были отстрочить посадку. Два самолета ушли на посадку на запасной аэродром в Домодедово.

По вылету проблем во Внуково не наблюдалось, передает РСН.

Из-за тумана один самолет, направлявшийся в столичный аэропорт "Шереметьево", ушел на запасной аэродром в Нижнем Новгороде. Аэропорты московского авиационного узла в связи с туманом работали по фактической погоде. В данный момент задержек по отправлению и принятию рейсов в столичных аэропортах нет.