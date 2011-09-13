Лесные пожары на Алтае тушат новосибирские парашютисты-десантники

Специалисты Новосибирской базы авиационной охраны лесов в порядке межрегионального реагирования направлены на ликвидацию лесных пожаров в Алтайском крае.

Это решение принято в ответ на обращение руководства края в связи с тяжелой пожарной ситуацией, сложившейся в регионе.

Отряд из 12 человек полностью укомплектован в Новосибирске всем необходимым для автономной работы. Оперативная группа обеспечена необходимыми спальными принадлежностями, едой и средствами пожаротушения.

Сейчас пожарные парашютисты-десантники уже прибыли на место и направлены на самые ответственные участки, как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Ранее, весной и летом нынешнего года, новосибирские пожарные-парашютисты помогали тушить пожары в Красноярском крае, Кировской области и в Республике Коми.

С начала пожароопасного сезона, с 14 апреля по 12 сентября, на землях лесного фонда Алтайского края произошло 697 пожаров. За прошедшие произошло 7 пожаров, огнем пройдено 3,3 га леса.