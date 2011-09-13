Ограбление на миллион раскрыто по горячим следам тульскими полицейскими (ВИДЕО)

Преступники, совершившие налет на тульский торговый центр, были установлены и задержаны в течение суток.

Двое злоумышленников действовали уверенно и не спеша. Угрожая ножом, они связали охранника. Но, выходя с сейфом, в котором и находилось миллионное состояние, они сняли маски. Камера видеонаблюдения зафиксировала наружность двоих похитителей. Это и помогло задержать грабителей по горячим следам, сообщает 1tv.ru. Один из задержанных оказался бывшим охранником торгового центра. Он, безусловно, знал о видеокамерах, но даже в силу своей профессии был уверен, что они не работают.