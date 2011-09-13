ДТП со взрывом газового оборудования в Новосибирске, погиб ребенок

В Новосибирске утром во вторник в маршрутную "Газель" и несколько легковых автомобилей врезался ехавший на большой скорости рейсовый автобус "Нефаз". В возникшем пожаре погиб ребенок.





ДТП произошло сегодня, 13 сентября, около 7:40 утра, у дома № 161 по Красному проспекту на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска. По предварительным данным, автобус маршрута № 1198 столкнулся с пятью автомобилями (Land Rover Discovery, Mazda 3, пассажирская «Газель», Suzuki Swift и ВАЗ-21099).

Очевидцы рассказывают, что автобус врезался на большой скорости в двигавшиеся перед ним машины "Жигули" и иномарку. От сильного удара произошел взрыв газового оборудования, все вспыхнуло, как спичка ,в один момент.

По данным МЧС, горели автобус и две легковых машины — Suzuki Swift и ВАЗ-21099. Пожар был ликвидирован в 8 часов утра, сообщает РИА Новости.

По данным Управления МЧС России по Новосибирской области, в пожаре погиб один человек и двое получили травмы. По данным сотрудников ГИБДД, погибла 11-летняя девочка, находившаяся в Suzuki, — ребенка зажало, и она не смогла выбраться. Пассажиры автобуса не пострадали.

Причина аварии, пожара и причиненный ущерб устанавливаются.