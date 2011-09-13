В Амурской области горит лес

За прошедшие сутки на территории Дальнего Востока было зарегистрировано два природных пожара.

Лес горит только в Амурской области. Площадь двух очагов огня - 0,9 гектара.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, сообщает interfax.ru. Для тушения пожаров были задействованы 12 человек и 2 единицы техники, одно из которых – воздушное судно.

В двух муниципальных образованиях Хабаровского края, Солнечном и Советско-Гаванском районах, продолжает действовать особый противопожарный режим.