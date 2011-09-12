В Болгарии застряли 400 российских туристов (ВИДЕО)

В Болгарии застряли около четырёхсот российских туристов. Они находятся в отелях Бургаса и Варны. В ассоциации туроператоров России сообщили, что москвичи могут вылететь домой уже сегодня, а жители Петербурга - завтра. Расходы берут на себя российские туроператоры.

Туристы из России стали заложниками финансового конфликта между авиаперевозчиком и туроператором, переговоры которых в понедельник опять зашли в тупик. В авиакомпании заверяют, что накопился долг в 5 миллионов долларов.

В Российском союзе туриндустрии произошедшее называют сговором. Пресс-секретарь союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что это абсолютный сговор и запланированная акция. По словам Тюриной, все лето «Алма Тур» выдавала туристам маршрутные квитанции на перелеты без номера билета, передает Радио Маяк.



«То есть это были сфальсифицированные маршрутные квитанции. Болгария об этом прекрасно знала, и все лето сажала российских туристов на свои самолеты и прекрасно возила», - отметила представитель союза. По ее словам, они заранее договорились о том, видимо, что в конце сезона они устроят вот такой вот демарш для того, чтобы попытаться еще раз получить деньги за неоплаченные рейсы и таким образом немножко сократить долг.