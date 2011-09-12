100 осужденных малолеток устроили бунт в колонии под Тулой

Алексинская воспитательная колония до этих выходных считалась образцово-показательной и одной из лучших в стране. Но в ночь с 10 на 11 сентября ее «репутация» сильно пошатнулась.

После отбоя трое осужденных, которым от 16 до 18 лет, решили устроить бунт. Они отбывают наказание за причастность к незаконному обороту наркотиков, грабеж и угон транспортного средства. В выходной основная часть охраны отсутствовала, кроме конвоиров, стоящих по периметру и четырех сотрудников, находящихся с осужденными в зале.

Воспользовавшись малочисленностью охраны, троица отправилась в карантинное отделение исправительного учреждения, куда поступили 50 новеньких. Зачинщики разбили в помещении окна и с помощью железных кроватей выломали решетки. Цель у злоумышленников была одна - юные хулиганы хотели объяснить новичкам «правила колонии» и поднять бунт, информирует kp.ru. Троица довольно давно находится в колонии и имеет отрицательную характеристику.

Вместе с новичками они отправились в общежитие отряда, где и начали подстрекать к бунту остальных. Из 107 осужденных в нем приняли участие 100 человек. Они сметали все на своем пути: выбивали стекла, ломали решетки, камеры видеонаблюдения, разграбили аптеку и магазин. Поджигали матрацы, чтобы спровоцировать пожары.

На место происшествия незамедлительно выехали прокурор Тульской области Олег Черныш, его заместитель Василий Пословский, работники прокуратуры, руководители УФСИН по Тульской области, УМВД РФ по Тульской области руководители и следователи СУ СК по Тульской области. В колонию пришлось даже вызывать спецназ и ОМОН, который выставили по периметру колонии на тот случай, если начнутся побеги. Но помощь спецов не пригодилась.

Осужденные были перемещены в клуб учреждения. К трем часам утра 11 сентября ситуация в колонии стабилизировалась. Последствия беспорядков устраняются. Жертв нет, серьезных телесных повреждений никто не получил. Режим содержания осужденных восстановлен, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

В настоящее время проводится прокурорская проверка. Следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Тульской области возбуждены 2 уголовных дела по статьям «массовые беспорядки» и «превышение должностных полномочий». Причина тому - заявления одного из зачинщиков. Парень сказал, что во время начала бунта его избил дубинкой сотрудник колонии. Это и стало, якобы, причиной масштабности бунта.