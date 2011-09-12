Мечеть обрушилась из-за неправильной ориентации?(ВИДЕО)

Историческое здание Московской соборной мечети снесено из-за обрушения стены. Помимо этого, мечеть была неправильно сориентирована на Киблу - святыню ислама в Мекке.

В ночь на 10 сентября во время ливня обвалилась западная стена старого здания. Утром в субботу было принято решение о срочном разборе оставшихся трех стен, поскольку была опасность их дальнейшего разрушения.

Главным фактором разрушения стали технические характеристики: мечеть была построена без фундамента, материалы стен, особенно цементирование между кирпичами создавали опасность для находившихся в помещении людей. Как комментирует происшествие radiomayak.ru, акты о трещинах в стенах и ремонтных работах по их устранению составлялись на протяжении многих десятилетий.

После расчистки завалов предполагается приступить к работе по воссозданию исторической части в комплексе новой мечети.