Мечеть обрушилась из-за неправильной ориентации?(ВИДЕО)
12 сентября 2011, 16:30 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Историческое здание Московской соборной мечети снесено из-за обрушения стены. Помимо этого, мечеть была неправильно сориентирована на Киблу - святыню ислама в Мекке.
В ночь на 10 сентября во время ливня обвалилась западная стена старого здания. Утром в субботу было принято решение о срочном разборе оставшихся трех стен, поскольку была опасность их дальнейшего разрушения.
Главным фактором разрушения стали технические характеристики: мечеть была построена без фундамента, материалы стен, особенно цементирование между кирпичами создавали опасность для находившихся в помещении людей. Как комментирует происшествие radiomayak.ru, акты о трещинах в стенах и ремонтных работах по их устранению составлялись на протяжении многих десятилетий.
После расчистки завалов предполагается приступить к работе по воссозданию исторической части в комплексе новой мечети.