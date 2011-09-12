В Свердловской области ищут пятерых грибников, среди которых подростки

В Свердловской области ищут пятерых грибников, уехааших в лес накануне на грузовике ГАЗ-53 и до сих пор не вернувшихся домой. В полицию ночью поступило тревожное сообщение от жительницы посёлка Полуночное, которая обратилась к полицейским помочь в розыске её родственников и односельчан.

Среди пропавших сын жительницы поселка, Александр Аминьев, её дочь Айгуль Аминьева, а также односельчане — Марина Кочергина, её 15-летняя дочь Елена и их гостья Светлана Казанцева, передает РСН.



Ночью полицейские нашли грузовик. Он исправен. По данным местной полиции, механических повреждений ГАЗ-53 не имеет, что позволяет отсечь криминальную подоплеку этой истории».

Пропавших грибников ищут местные жители и сотрудники МЧС.